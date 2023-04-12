Скандал с отменой лекции экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в Киевском национальном экономическом университете получил продолжение. Спикер обиделся на студентов и обозвал их "чмо**иками и комсомольцами".

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Соответствующее сообщение Арестович опубликовал в своем Telegram-канале и позже удалил. Но, как известно, скриншоты не горят – его в своем Facebook опубликовала мама одной из студенток вуза Виктория Ковальская.

Так, экс-советника главы ОП возмутило то, что в Студенческом союзе его назвали "одиозным спикером" – ведь "десятке европейских (и не только) международных форумов Арестович – почетный спикер, а нашим маленьким чмош... пардон, комсомольцам – нет" .

Как отметила студентка КНЭУ в переписке с матерью, молодежь преимущественно вся – против Арестовича, хотя встречаются и поддерживающие его. Таким оказался представитель академсовета, который пригласил спикера – этот человек уже подал в отставку.

Напомним: руководство КНЭУ по просьбе студентов приняло решение отменить их встречу с Арестовичем. Глава САС назвал организацию встречи "неосторожной попыткой дать студентам возможность позаимствовать опыт медийного лица", а самого Арестовича – одиозным спикером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович подверг критике решение ректората Киевско-Могилянской академии относительно запрета русского языка в своих стенах. Он считал такие меры посягательством на свободу и демократические ценности.

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