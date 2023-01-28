''Заберите у него телефон'': украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал решение ректората Киевско-Могилянской академии о запрете русского языка в своих стенах. Он посчитал такие меры посягательством на свободу и демократические ценности.

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Об этом он написал у себя в Twitter. По мнению Арестовича, война с Россией не должна влиять на языковые решения, ведь в Украину с оружием пришли не только этнические россияне.

"Кстати, а чего в Могилянке нет запрета на использование бурятского языка? Может, из-за ощущения определенного родства с ее носителями?", – рассуждает он.

Неудивительно, что такая публикация вызвала войну хейта и негодования в сетях. Арестовича снова обвинили в провокациях, глупости, потаканию кремлевским методичкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Оля Цыбульская порадовала поклонников очередным юмористическим видео, снятым на фоне резонансного заявления об увольнении Арестовича с должности внештатного советника главы ОП. По сюжету ролика она сравнила эксперта со своим бывшим молодым человеком, который первым наделал глупостей, потом разорвал отношения, а спустя какое-то время начал оправдываться

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