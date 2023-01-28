newspaper
img

"Заберите у него телефон": украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык

Екатерина Белоброва
Общество
2 минуты
3,6 т.
'Заберите у него телефон': украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал решение ректората Киевско-Могилянской академии о запрете русского языка в своих стенах. Он посчитал такие меры посягательством на свободу и демократические ценности. 

Видео дня

Об этом он написал у себя в Twitter. По мнению Арестовича, война с Россией не должна влиять на языковые решения, ведь  в Украину с оружием пришли не только этнические россияне.

"Кстати, а чего в Могилянке нет запрета на использование бурятского языка? Может, из-за ощущения определенного родства с ее носителями?", – рассуждает он.

''Заберите у него телефон'': украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык
''Заберите у него телефон'': украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык

Неудивительно, что такая публикация вызвала войну хейта и негодования в сетях. Арестовича снова обвинили в провокациях, глупости, потаканию кремлевским методичкам.

''Заберите у него телефон'': украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык
''Заберите у него телефон'': украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык
''Заберите у него телефон'': украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык
''Заберите у него телефон'': украинцы ответили Арестовичу на критику Могилянки за украинский язык

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Оля Цыбульская порадовала поклонников очередным юмористическим видео, снятым на фоне резонансного заявления об увольнении Арестовича с должности внештатного советника главы ОП. По сюжету ролика она сравнила эксперта со своим бывшим молодым человеком, который первым наделал глупостей, потом разорвал отношения, а спустя какое-то время начал оправдываться 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!