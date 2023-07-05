Карта радиации и ветров в Украине: где посмотреть онлайн

Украина живет в тревожном ожидании из-за вброса в соцсети о вероятном теракте, который россияне могут устроить на Запорожской атомной электростанции. Факт заминирования станции также подтверждали ранее Министерство обороны Украины и военная разведка. Несколько развеять эту тревогу можно с помощью актуальной информации о текущем радиационном фоне и направлении ветра.

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OBOZREVATEL собрал ссылку на актуальные карты, которые позволят ориентироваться в ситуации. Они показывают, что происходит с уровнем радиации в нашей стране и куда будут двигаться воздушные массы при аварии.

Что вызывает тревогу

Накануне в российских анонимных телеграм-каналах появилась информация о подготовке провокации со стороны ВСУ на ЗАЭС. Учитывая типичную практику российских оккупантов таким образом перекладывать ответственность за собственные преступления, украинцы начали предполагать, что это может быть своеобразным анонсом теракта со стороны РФ.

Граждане нашей страны сразу начали искать в Интернете всю необходимую информацию. В частности, о мерах реагирования в случае ядерной катастрофы и текущей ситуации в реальном времени.

Какие могут быть масштабы катастрофы

По оценкам специалистов, при подрыве ЗАЭС в наибольшей опасности окажутся населенные пункты в 30-километровой зоне вокруг ядерного объекта. Оттуда будет объявлена срочная эвакуация. В частности, в Запорожской области пострадают Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное и Михайловка. Также от поражения пострадают города и села Днепропетровской области Никополь, Марганец, Покровское, Червоногригоровка, Грушевка, Томаковка и Покров.

Так выглядит карта вероятной зоны отчуждения, которая может образоваться вследствие подрыва ЗАЭС. Дальнейшее распространение заражения будет не в последнюю очередь зависеть от направления ветров, разносящих облако выбросов. По оценкам специалистов, оно накроет территорию не только Украины, но и других государств.

Где узнать текущий радиационный фон

Чтобы отслеживать радиационный фон в Украине, специальную онлайн-карту запустили разработчики сервиса SaveEcoBot. Она заработала еще в прошлом году, когда оккупанты додумались окопаться в Чернобыльской зоне и захватить ЧАЭС. Сервис показывает текущие результаты замеров на станциях, расположенных по всей территории государства.

С помощью слоев можно подтягивать сведения о направлении ветра. А также видеть, где, по самым свежим данным, проходят фронты российского вторжения. Данные собираются автоматизированно и вручную и поступают даже из самых опасных точек Украины.

Где узнать направление ветра

Точные данные о направлении ветра предоставляют некоторые погодные сервисы. В частности, такая карта есть на сайте AccuWeather. На ней движение воздушных масс отображается с помощью анимации, поэтому ее данные будут ясны даже неопытному пользователю.

Напомним, OBOZREVATEL публиковал рекомендации Минздрава по действиям в случае ядерной аварии и сбору тревожного чемодана на ее случай.

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