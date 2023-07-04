В Минздраве выпустили рекомендации по сбору тревожного чемодана и порядку действий при теракте на ЗАЭС. Инфографика

В случае взрыва на Запорожской атомной электростанции, жители, находящиеся в потенциальной зоне радиационной аварии, должны быть готовы к возможной эвакуации. В этом контексте министерство рекомендует подготовить "тревожный" чемодан или рюкзак, содержащий необходимые предметы для случая, если будет дано рекомендация о необходимости эвакуации.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в Facebook. Общепринятым радиусом повышенной радиационной опасности считается 30-километровая зона.

"Если власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от власти", – говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве также рассказали, что нужно положить в "тревожный" чемодан или рюкзак на случай, если будет рекомендовано эвакуироваться. Там должны быть:

документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях);

маска для лица или респиратор;

аптечка и недельный запас лекарств (если человек имеет хронические заболевания);

влажные салфетки;

сменная одежда и обувь.

Также должен быть минимально необходимый запас воды и пищи. Кроме этого, в Минздраве рекомендуют плотно обмотать чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем, так как это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах.

"Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местной власти сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете осуществлять эвакуацию на собственном автомобиле", – отмечают в Минздраве. В то же время людей призывают следовать инструкциям и сохранять спокойствие.

Важно отметить, что общепринятым радиусом повышенной радиационной опасности считается 30-километровая зона.

Как известно, законодательно еще во времена строительства атомных электростанций в СССР было определено, что к зоне риска (или зоне наблюдения), принадлежат населенные пункты, расположенные в радиусе 30 километров от АЭС. Исходя из такого определения, в зону наблюдения Запорожской атомной электростанции попадают 59 населенных пунктов: 27 из них находятся на территории Запорожской, 30 – на территории Днепропетровской и 2 – на территории Херсонской областей. Тридцатикилометровая зона наблюдения Запорожской АЭС охватывает город Энергодар и Каменско-Днепровский, Велико-Белозерский, Васильевский, Запорожский районы Запорожской области; города Никополь и Марганец, Никопольский и Томаковский районы Днепропетровской области; села Бережанка и Михайловка Верхнерогачикского района Херсонской области. В общем, зона наблюдения ЗАЭС охватывает более 340 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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