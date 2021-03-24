Карпаты снова замело снегом и ударил мороз. Фото

В Украинских Карпатах в среду, 24 марта, вновь зафиксирована зимняя погода со снегом и сильным морозом.

Кроме того, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредил, что на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области сохранится умеренная снеголавинная опасность. Ей присвоен второй уровень.

Снеголавинная ситуация в Карпатах Пресс-служба Укргидрометцентра

Об ухудшении погодных условий предупредили и на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. Его сотрудники отметили, что по состоянию на 7:45 24 марта на горе Поп Иван Черногорский было облачно, а видимость ограничивалась 30 метрами.

Ветер имел северо-восточное направление, а его скорость достигла 11-12 м/с. Температура воздуха снизилась до -17°С.

Гору Поп Иван в Карпатах снова засыпало снегом Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

Напомним, 22 марта наибольшая опасность схода лавин была на Прикарпатье. Так, на горе Поп Иван сильный ветер сформировал огромные снежные заносы, похожие на барханы.

Кроме того, высота снежного покрова в некоторых горных районах достигала 165 см. Такой показатель был зафиксирован на снеголавинном посту Драгобрат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 и 18 марта в Карпатах наблюдались метели. Снеголавинная опасность тогда достигла третьего и четвертого уровней.