Карпати знову замело снігом та вдарив мороз. Фото

В Українських Карпатах у середу, 24 березня, знову зафіксована зимова погода зі снігом та сильним морозом.

Крім того, пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій попередив, що на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у середногiр'ї Львівської області збережеться помірна сніголавинна небезпека. Їй присвоєно другий рівень.

Сніголавинна ситуація у Карпатах Пресслужба Укргідрометцентру

Про погіршення погодних умов попередили і на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook. Його співробітники зазначили, що станом на 07:45 24 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, а видимість обмежувалася 30 метрами.

Вітер мав північно-східний напрямок, а його швидкість досягла 11-12 м/с. Температура повітря знизилася до -17 °С.

Гору Піп Іван у Карпатах знову засипало снігом Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Нагадаємо, 22 березня найбільша небезпека сходження лавин була на Прикарпатті. Так, на горі Піп Іван сильний вітер сформував величезні снігові перемети, схожі на бархани.

Крім того, висота снігового покриву в деяких гірських районах досягала 165 см. Такий показник було зафіксовано на сніголавинному посту Драгобрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 та 18 березня у Карпатах спостерігалися хуртовини. Сніголавинна небезпека тоді досягла третього та четвертого рівнів.