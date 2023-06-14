Карпатский геноцид руками экоативистов

"Если международной организации нет в зоне катастрофы, то ее вообще нет", – сказал, комментируя подрыв Херсонской ГЭС, Владимир Зеленский. Парадокс экоорганизаций – не просто в молчании (как с трагедией в Херсонской области): громкие эколозунги могут стать такой же причиной трагедии. Для гуцулов, скажем.

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Четыре общественных организации экологического направления обратились в Минокружение с ходатайством об объявлении на территории Закарпатской области ландшафтного заказника "Свободный Свидовец". Это заблокирует жителям Карпат хозяйственную деятельность на площади размером в 17,55 млн гектаров, запретив строительство жилья, прокладывание горнолыжных трасс и ведение лесного хозяйства.

Ограничение экономического развития высокогорных районов началось в 2017 году после того, как Тячевская и Раховская райгосадминистрации начали работать над созданием на своих территориях туристско-рекреационных зон для экономического развития.

Туризм в горах развивают все цивилизованные страны. Он прибыльный и предполагает сохранение окружающей среды. Более того, это направление координируется с Законом Украины "О природно-заповедном фонде", – согласно которому для эффективного функционирования рекреационных территорий нужно создать благоприятные условия. Законному и цивилизованному сценарию развития региона (может стать достойным конкурентом европейских туристических магнитов) экоактивисты противопоставили эмоциональные манипуляции.

Первая из них – владельцы местных пилорам в административном иске к Тячевской и Раховской РГА обосновывали нарушение своих прав тем, что при разработке проекта не были учтены нормы Закона Украины "О стратегической экологической оценке", который вступил в силу 12 октября 2018 года. А это – более чем через год после утверждения детальных планов.

Не произойдет также и уничтожение на проектируемой территории объектов Изумрудной сети, декларируемых в медийных манипуляциях. Потому что в Украине таким объектам не предоставлен природно-заповедный статус. Надумана и угроза древним лесам и лесам, которые якобы в Раховском районе идентифицированы тысячами гектаров. На самом деле нет никаких законодательно закрепленных актов, которые бы это утверждали. А принятый в 2019 году ЗУ относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в елово-буковых лесах Карпатского региона, вообще запретил вырубку бука и пихты (именно эти виды являются основой леса). То есть, истребление подснежников законодательно и так прекращено. Тем не менее, выделенные Европой средства на идентификацию этих лесов побудили грантополучателей предоставить качества пралеса вполне обычным территориям, которые община могла бы беречь и развивать как свой потенциал.

И с последнего, к теме медийных провокаций. На днях высказывалось недовольство "передачей процедуры" Закарпатской областной военной администрации, осуществленное Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по принятию ходатайства о создании заказника. Но это вполне законное решение! Минсреды, в пределах своей компетенции, обратилось в Закарпатскую ОВА, с просьбой соответствующим образом согласовать процесс с землепользователями. То есть, Минсреды действует в соответствии с процедурами, определенными законом "О природно-заповедном фонде" (раздел 7), где ведущая роль в процессе создания принадлежит землепользователям тех земель, на которых предлагается этот объект (в данном случае – 5 лесничеств и 3 общины).

Природа сегодня действительно требует особого отношения, но консервирование – не единственный путь. Тем более, за грантовые средства тех, кто живет сито и достойно (в некоторой степени – и за счет развитой горнолыжной индустрии). Кстати, подавляющее большинство европейских курортов-гигантов построено около ста лет назад. С этого времени прогресс дал людям крутые возможности для применения альтернативной энергии и возможность принимать экологические инфраструктурные решения. Воплотив все это в проекте, Украина могла бы показать достойный пример smart-курорта. Прогресс дал возможность быть бережливыми.

Мировая практика демонстрирует, что в основном причиной экологических проблем и катастроф является бедность общества. Эра цифры принесла не только проблемы с природой, но и их решения, однако на это нужны деньги. Например, карибские страны – Гаити и Доминикана – имеют общую границу и подобные природные условия. При этом Гаити – одно из беднейших государств мира: там люди не имеют электричества, чтобы приготовить еду; вырубают лес, истребляя горные склоны. На Гаити местные жители регулярно страдают от пылевых бурь и оползней. В Доминикане – стране, богаче Гаити, с электричеством, канализацией и развитым туристическим сектором, – таких стихийных бедствий не бывает, а природа сохраняется и цветет.

Украина уже потеряла 21,9% ВВП – это самое большое падение в истории страны. Нам необходимы проекты с высокой добавленной стоимостью. "В современном мире выиграют те страны, регионы, города, которым удалось совершить переход от тяжелой индустрии к сервисной индустрии. Основным средством зарабатывания денег являются не дымовые трубы, а пар от чашки кофе. Ресторации, кафе, сообщения, ИТ, знания – вот вся сервисная индустрия", – говорит профессор Украинского католического института Ярослав Грицак. Сегодня весь мир увидел Украину сильной. Наша задача6 взять ответственность за эту силу. В том числе и экономическую.