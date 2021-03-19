В Хмельницком решились на усиление карантина: названа дата и запреты

В городе Хмельницкий решили с понедельника, 22 марта, усилить карантин с целью противодействия распространению коронавирусной болезни.

Об этом в четверг, 18 марта, сообщил заместитель городского головы Роман Примуш, передает "Независимый общественный портал".

запрет на все массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные;

запрет проведения внешкольной работы кружков;

школы должны перейти на дистанционную форму работы, для заведений высшего образования онлайн-обучение является рекомендацией.

Детские садики при этом смогут продолжить работу. Что касается работы общественного транспорта, деятельности учреждений торговой сферы и ресторанного бизнеса, то противоэпидемиологические ограничения для них пока усиливать не будут.

В то же время местные власти готовы еще больше ужесточать карантин, если ситуация с распространением COVID-19 в дальнейшем будет обостряться, отметил Примуш.

"По состоянию на вечер 18 марта мы приняли лайт-режим ограничительных мер. Хотим, учитывая близость каникул в школах, уменьшить мобильность хмельнитчан", – пояснил заместитель мэра.

По состоянию на 18 марта загруженность COVID-больниц Хмельницкого составляла 80%. Днем ранее, 17 марта, в городе был зафиксирован суточный рекорд выявленных больных за все время эпидемии – 272 человека.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В Киеве три недели (с ночи 19-20 марта и до 9 апреля включительно) будут действовать жесткие противоэпидемиологические мероприятия.