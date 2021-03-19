В Хмельницком решились на усиление карантина: названа дата и запреты
В городе Хмельницкий решили с понедельника, 22 марта, усилить карантин с целью противодействия распространению коронавирусной болезни.
Об этом в четверг, 18 марта, сообщил заместитель городского головы Роман Примуш, передает "Независимый общественный портал".Какие ограничения будут действовать в Хмельницком:
запрет на все массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные;
запрет проведения внешкольной работы кружков;
школы должны перейти на дистанционную форму работы, для заведений высшего образования онлайн-обучение является рекомендацией.
Детские садики при этом смогут продолжить работу. Что касается работы общественного транспорта, деятельности учреждений торговой сферы и ресторанного бизнеса, то противоэпидемиологические ограничения для них пока усиливать не будут.
В то же время местные власти готовы еще больше ужесточать карантин, если ситуация с распространением COVID-19 в дальнейшем будет обостряться, отметил Примуш.
"По состоянию на вечер 18 марта мы приняли лайт-режим ограничительных мер. Хотим, учитывая близость каникул в школах, уменьшить мобильность хмельнитчан", – пояснил заместитель мэра.
По состоянию на 18 марта загруженность COVID-больниц Хмельницкого составляла 80%. Днем ранее, 17 марта, в городе был зафиксирован суточный рекорд выявленных больных за все время эпидемии – 272 человека.
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