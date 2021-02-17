Ткаченко – о блокировке каналов Медведчука: я туда не ходил и советовал коллегам не ходить

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука были заблокированы санкциями СНБО как по юридическому поводу – из-за схемы их финансирования, – так и из-за "характера вещания".

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью ВВС. Он сказал, что причина введенных ограничений для указанных медиа – это "два в одном".

По словам Ткаченко, на эфиры каналов Медведчука он "лично не ходил и советовал моим коллегам не ходить".

"Я объяснял: вы имеете дело не со стандартами журналистики, это классическая агрессивная информационная машина, которая работает по темникам Кремля, и не нужно своим присутствием подтверждать их статус медиа как таковых", – заявил министр.

Однако, отметил он, некоторые представители власти воспринимали 112, NewsOne и ZIK как площадки, возможности которых можно использовать.

"То, что таким образом мы фактически легитимизируем прокремлевские СМИ в Украине, доходило, так сказать, не до всех", – сказал глава Министерства культуры.

Он указал, что блокировка этих телеканалов несет два месседжа. "Один состоит в юридической плоскости, а второй – в необходимости начать заново разговор о стандартах журналистики", – пояснил Ткаченко.

У него спросили, можно ли было ограничить вещание телеканалов только из-за пропаганды. Министр ответил, что нынешнее законодательство не позволяет Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания эффективно бороться с такого рода проявлениями.

"Были замечания, были отзыва лицензий. Но только со "112"-м каналом, если я не ошибаюсь, они несколько лет судились, но не смогли через судебную систему добиться решения", – сообщил он.

Напомним, ранее Ткаченко заявил об опосредованном финансировании со стороны России запрещенных телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.