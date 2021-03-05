Данилов – о блокировке каналов Медведчука: они работают не как СМИ, а как средства массового уничтожения

Некоторые телеканалы в Украине распространяют информацию, которую получают из России, и их деятельность не имеет никакого отношения к свободе слова.

Заявление об этом в интервью "Укринформу" сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя введение санкций против ZIK, NewsOne и 112. Эти медиа связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Данилов согласился с тем, что в Украине можно было бы ввести в действие закон, который прописал бы "красные линии" для СМИ ради борьбы с пропагандой.

"Действительно должна быть граница. Но здесь должен быть определенный арбитр. Надо понимать, что деятельность некоторых телеканалов не имеет никакого отношения к свободе слова. У них другие заказы, они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения, которые озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию, которую получают из Российской Федерации", – подчеркнул секретарь СНБО.

Такую ситуацию в условиях Украины он назвал абсолютно недопустимой.

Также Данилов указал, что санкции против трех телеканалов вводились не как против СМИ, а как против коммерческих структур, владельцем которых является лицо, подозреваемое в финансировании терроризма.

"Если бы в отношении господина [Тараса] Козака не было такого подозрения, то каналы бы и дальше работали", – отметил руководитель Совета нацбезопасности и обороны.

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