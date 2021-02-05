На каналах Медведчука было по одному работнику и 5 тыс. зарплаты: Данилов показал документы

На некоторых телеканалах, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, которые попали под санкции СНБО, официально работал один человек, а средняя зарплата была минимальной.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 5 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Данилов зачитал данные из отчетов, которые были у СНБО, когда готовилось решение по ограничительным мерам. Он указал, что официально на телеканалах работало не 1,5 тыс. журналистов, как утверждали представители медиа, а намного меньше.

В документах сказано, что среднее количество работников в 2020 году в компаниях "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір" – один человек.

На телеканале "112 Украина" работало больше сотрудников – 33 человека.

Средняя зарплата сотрудников этих медиа за прошедший год составила 5 тысяч гривен.

"Я могу сказать, что это бедные люди", – с иронией отметил секретарь СНБО.

"Если вы найдете человека, который на телевидении будет работать за 5 тысяч гривен... Мы можем предложить им работу, более того, можем даже на 20-25% увеличить заработную плату, по желанию", – добавил Данилов.

В рекламном блоке программы он показал документы, а также уточнил, что количество работников в двух компаниях, которые попали под санкции, было большим – более 400 и 300 человек.

Фотокопии отчетов СНБО (зарплаты указаны за 12 месяцев):

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