Канадский снайпер, воевавший против ИГИЛ, прибыл в Украину: он будет 'охотиться' на российских оккупантов. Фото

Бывший снайпер Вооруженных сил Канады присоединится к украинским военнослужащим в борьбе с российскими оккупантами. Ранее мужчина уже получил боевой опыт в войне против "Исламского государства" (ИГИЛ).

По его словам, фото разрушенных украинских городов и обстрелы мирного населения вынудили его присоединиться к борьбе против России. Об этом сообщает издание La Presse.

Бывший снайпер 22-го Королевского полка с позывным "Вали" имеет боевой опыт нескольких войн. В 2015 году он самостоятельно отправился в Ирак для борьбы с вооруженной группировкой "Исламское государство".

Также за плечами 40-летнего мужчины две командировки в Афганистан в качестве снайпера канадских вооруженных сил в период с 2009 по 2011 год.

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Бывший снайпер приехал в Украину без арсенала, однако говорит, что в его рюкзаке будет противогаз, маскировочный костюм, который обычно используют снайперы, бинокль и боевая куртка, которую он использовал в Афганистане в качестве боевого снаряжения.

Напомним, добровольцы из Великобритании прибыли в Украину, чтобы помочь нашей стране в борьбе с российским агрессором. Большинство из них – бывшие военные с очень хорошей боевой подготовкой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержать Украину в войне, которую развязал президент России Владимир Путин, едут 16 тысяч добровольцев из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что 4 марта в Украину прибыли ветераны спецназа Израиля, чтобы поддержать наше государство в войне, которую развязал президент России Владимир Путин

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