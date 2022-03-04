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"Лучшие из лучших хотят принять участие в битве света против тьмы": в Украину прибыли первые ветераны спецназа Израиля
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4 марта в Украину прибыли ветераны спецназа Израиля, чтобы поддержать наше государство в войне, которую развязал президент России Владимир Путин.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. "Они одни из лучших. И они тоже хотят поучаствовать в борьбе света против тьмы". Чиновник поздравил зарубежных бойцов коротким "Шаббат Шалом".
Не только израильские военные стремятся помочь одержать победу над Путиным. 3 марта Владимир Зеленский объявил, что 16 тысяч добровольцев из разных стран мира едут в Украину, чтобы присоединиться к нашей армии.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военные из 16 стран уже готовы вступить в борьбу за мир в нашем государстве. Среди них, в частности, граждане Японии и Швеции.