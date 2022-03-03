В Украину едут 16 тысяч добровольцев, – Зеленский

Поддержать Украину в войне, которую развязал президент России Владимир Путин, едут 16 тысяч добровольцев из разных стран мира. Украинцы уже встречают первых из них.

Об этом в четверг, 3 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем утреннем обращении к украинцам.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в наше государство. Первые из шестнадцати тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я уверен", – сказал глава государства.

Он также добавил, что ежедневно Украина получает оружие от партнеров – "настоящих друзей": "Ежедневно все больше и больше мощного оружия".

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский объяснил, почему войска Путина в Украине обречены. Ракетно-бомбовые удары по мирным объектам являются признанием того, что "они не смогли сделать ничего существенного на земле".