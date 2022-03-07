В Украину прибыли первые добровольцы из Британии, чтобы стать на защиту страны от России. Видео

Добровольцы из Великобритании прибыли в Украину, чтобы помочь нашей стране в борьбе с российским агрессором. Большинство из них – бывшие военные с очень хорошей боевой подготовкой.

По словам одного из добровольцев, РФ в Украине совершает военные преступления. Об этом говорит военный из Британии на опубликованном в YouTube видео (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Британские добровольцы посетовали, что российские оккупанты бомбардируют гражданские объекты и убивают мирных жителей. Поэтому они приняли решение встать на защиту Украины.

"Тут происходят военные преступления, а этого не должно быть. Гражданские объекты бомбардируются, мирных жителей убивают, женщин насилуют – этого не должно быть и это нужно остановить", – сказал доброволец Джекс.

Видео дня

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что поддержать Украину в войне, которую развязал президент России Владимир Путин, едут 16 тысяч добровольцев из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что 4 марта в Украину прибыли ветераны спецназа Израиля, чтобы поддержать наше государство в войне, которую развязал президент России Владимир Путин.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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