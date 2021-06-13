Какие зарплаты будут у преподавателей президентского университета: Шкарлет озвучил планы

Глава Украины Владимир Зеленский планирует платить преподавателям президентского университета 4 тысячи долларов или евро. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, для начала необходимо написать концепцию учреждения.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Министр отметил, что уже одно предложение было озвучено о зарплате.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие… Или долларов, или евро. По крайней мере, такие разговоры были", – сказал Шкарлет.

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Отметим, что ранее глава Украины Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета, который будет выпускать первоклассных специалистов для работы на государство. Обучение начнется с 2023 года, будет бесплатным, но возьмут не всех.

К слову, строительство анонсируемого главой государства Владимиром Зеленским президентского университета обойдется в 7,2 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал создание в стране президентского университета будущего.