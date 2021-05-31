Шкарлет сказал, во сколько обойдется строительство президентского университета

Строительство анонсируемого главой государства Владимиром Зеленским президентского университета обойдется в 7,2 млрд гривен. Сама стройка должна продлиться три года.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил на форуме "Украина 30. Образование и наука". Он отметил, что строительство университета будет происходить на 16 гектарах киевского ВДНХ.

"В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", – говорил Шкарлет.

Видео дня

Отметим, что согласно концепции, территория университета займет 16 га, но общая площадь застройки – 25,8 тыс. кв. м. На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал создание в стране президентского университета будущего.