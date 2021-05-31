В Украине создадут президентский университет будущего, – Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал создание в стране президентского университета будущего. В нем в лучших условиях бесплатно будут учить специалистов по информационной, кибербезопасности, искусственному интеллекту и т. д.

Об этом гарант сказал на форуме "Украина 30. Образование и наука". Мероприятие прошло 31 мая и транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты нашего государства, в приоритетных, наиболее актуальных направлениях настоящего и завтрашних вызовов", – заявил гарант.

Видео дня

По его словам, сейчас уже подписан соответствующий указ о создании такого вуза. Учиться в президентском университете смогут только студенты из Украины. Цель – сохранение кадров в государстве, чтобы они работали в его интересах.

В учебном заведении, подчеркнул президент, будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

"Наша цель – лучшие условия, преподаватели и ученики со всей Украины, которые будут учиться бесплатно. А потом будут работать, реализовываться здесь, в Украине – на благо нашего государства, на защиту каждого украинца", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL: