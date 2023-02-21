Какие заболевания сердца являются основанием для признания непригодным к военной службе: разъяснение

За почти год войны в Украине в военкоматы пришли добровольно или получили повестки многие мужчины, желающие присоединиться к рядам ВСУ. Однако на службу берут не всех, и основной причиной отказов становятся сопутствующие болезни или ухудшающееся состояние здоровья военнообязанных.

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Пригоден ли человек к службе или нет, решает только военно-врачебная комиссия (ВВК) во время медосмотра. OBOZREVATEL рассказывает, какие болезни сердца могут стать основанием для признания мужчины непригодным к военной службе.

Отметим, что общий список граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Законодательство страны предусматривает ряд болезней, при наличии которых военнообязанны мужчин могут временно не взять на службу или вообще признать непригодным и даже исключить из воинского учета – в мирное и/или военное время.

Так, призывники, имеющие определенные заболевания, делятся на две категории во время войны:

– тех, кто получает ограниченную или отсроченную пригодность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;

– людей с тяжелыми заболеваниями, которых относят к категории негодности и исключают из списков на призыв на службу.

Следует помнить, что список заболеваний, позволяющих избежать мобилизации во время войны, существенно уже, чем в мирное время.

Какие заболевания сердца противопоказаны для мобилизации?

Полный и детальный перечень заболеваний и условий пригодности или непригодности призывников содержится в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе).

Среди них выделяют болезни системы кровообращения, в частности:

– некоронарогенные болезни сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью: перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения (легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности, болезни легочных сосудов), все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств в отношении врожденных или приобретенных пороков сердца;

– ишемическую болезнь сердца (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнения, атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью);

– цереброваскулярные болезни (субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (нетравматическое) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия, закупорка, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризма прецеребральных, базилярной, сонной, хребтовой артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств).

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета признаются военнообязанные с:

– сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;

– сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

– гипертонической болезнью III стадии;

– цереброваскулярными болезнями, например, инфарктом головного мозга или инсультом со значительными нарушениями функций;

– с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие болезни позвоночника являются основанием для признания непригодным для службы во время мобилизации в Украине. Также было разъяснение о том, может ли работодатель вручать повестку и при каких условиях

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