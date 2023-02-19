Мобилизация в Украине: может ли работодатель вручать повестку и при каких условиях

Работодатель обязан проверить наличие у потенциальных сотрудников военно-учетных документов при принятии на работу. При этом, он может вручить работнику повестку в случае получения соответствующего распоряжения от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Об этом сообщили юристы. В соответствии с Порядком Кабмина от 30 декабря 2022 военнообязанные граждане могут получить работу или начать обучение только после предоставления актуального военного билета.

Так, при взятии на работу нового сотрудника необходимо проверить у него наличие военно-учетных документов. Это может быть либо приписное удостоверение, либо военный билет.

Работодатели должны отправить эту информацию о военнообязанном человеке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течении 7 дней от взятия на работу или учебу.

При этом, уведомлять военнообязанного и вручать повестку подчиненному работодатель может только в случае получения соответствующего распоряжения от ТЦК и СП.

Если наниматель получил такое распоряжение, то ему необходимо:

Выдать приказ (распоряжение) об уведомлении призывников.

Довести этот приказ к сведению таких лиц под личную подпись.

Вручить повестки о явке по вызову в ТЦК или другой орган (по наличию).

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