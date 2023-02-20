Какие болезни позвоночника являются основанием для признания непригодным к службе во время мобилизации в Украине: подробное разъяснение

В Украине при мобилизации пригодность призывников, военнослужащих и военнообязанных к службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). В условиях военного положения, как и в мирное время, ее обязательно должен пройти любой мужчина, получивший повестку.

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Именно эта комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья воевать и выполнять боевые задачи. OBOZREVATEL рассказывает, какие болезни позвоночника делают его непригодным к военной службе и освобождают от призыва в условиях военного положения.

Напомним, что ВВК может признать военнообязанного:

– пригодным к военной службе;

– временно непригодным к службе;

– ограниченно непригодным;

– непригодным к военной службе с исключением из воинского учета.

Постановления ВВК принимаются на основании Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе (приложение 1), пояснений по применению статей Расписания болезней (приложение 2) и таблиц дополнительных требований к состоянию здоровья (приложение 3).

Какие болезни позвоночника освобождают от мобилизации?

Перечень заболеваний, освобождающих человека от мобилизации и прохождения военной службы, приведен в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. В случае нарушения функций позвоночника от мобилизации мужчину могут освободить, если у него:

– болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

– кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника ;

– спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

– травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

– переломы позвоночника на любом уровне;

– перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

– разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

– прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

– активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

– деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

– деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

– фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Освобождают от мобилизации и при тяжелых формах артритов, которые влияют на опорно-двигательную систему человека. В частности, если военнообязанный имеет:

– тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;

– ювенильный артрит, подагру, подагру Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов.

Не подлежат призыву также лица с тяжелой формой приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелым плоскостопием, фибробластическими нарушениями, которые вызывают тяжелые нарушения двигательных функций. На военную службу не попадут и граждане с ампутированными конечностями до определенного уровня.

Если мужчина имеет значительные нарушения позвоночника, тяжелые формы перечисленных болезней, то по решению ВВК его признают непригодным к военной службе. Если же нарушения умеренные – его могут признать годными или временно непригодными к службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, если в мирное время многие заболевания могли быть преградой для призыва, то в военное этот список существенно короче. О том, какие болезни являются основанием для исключения из воинского учета и как должна проходить ВВК, читайте по ссылке.

Также было разъяснение относительно того, какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к военной службе и является ли гипертония поводом для освобождения от мобилизации.

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