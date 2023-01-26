Мне любезно переслали отзыв на мои посты, в котором меня нещадно ругают за нецензурные слова и выражения.

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Читательница-филолог родом из Украины, 20 лет живущая в США и считающая, естественно, Украину своей родиной (но именно так: уже с маленькой буквы), гневно осуждает мою матерщину, ставя мне в пример цивилизованные New York Times, Washington Post, а также CNN.

С учётом того, что вся моя нецензурная лексика приходится исключительно на россию или её представителей — пуйло, ёбн*того медведева и др., полагаю всё же эту чистоплюйскую воспитательную критику из Америки, мягко говоря, немножко ханжеской. В Харькове из-под бомб и обстрелов этика и эстетика видятся несколько иначе, чем из просвещённых Соединенных Штатов, где нас, конечно, поддерживают, а рашистов, разумеется, жутко ненавидят, но в то же время "ну зачем же так брутально?" — то есть ведут себя, как и положено в Главной стране мира, слегка средневзвешенно.

Возможно, в таком подходе украинской уроженки (вспоминаю и печально известную Викторию Спартц) кроется ключ к пониманию американской неповоротливости в помощи Украине, каковая неповоротливость измеряется не в днях, а в убитых людях. Американцы слишком неторопливо-рассудительны, чтобы соображать нормально и вовремя, ибо жизнь их не форс-мажорна, как здесь, а практически стандартна, сколько б нас тут ни убивали. Их ненависть, как и их помощь, всегда как бы "в разумных рамках".

Когда поучающих-помогающих (с их безукоризненной американской респектабельностью) не отделяет от мордора океан, когда всё находится гораздо ближе, мозг включается быстрее и работает адекватнее.

Так, соседняя с нами Польша сказала немцам, что если те (чуть более далёкие) не дадут нам танков, то Польша их сама даст Украине, чем значительно ускорила переговорный процесс, хотя, конечно, немного при этом подставилась.

А граничащая с оркостаном миниатюрная Эстония просто отдала нам все свои гаубицы! Их не очень много, но это ВСЕ, ЧТО У НЕЁ БЫЛИ!!!

Спасибо, Польшечка! Спасибо, Эстошечка!

Так — вместе — победим!

Слава Украине!