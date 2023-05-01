Какие категории граждан не подлежат призыву во время мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине с полномасштабной войной вот уже год и два месяца продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой граждан берут в ряды ВСУ. Призыву подлежат все военнообязанные мужчины 18-60 лет, однако есть категории тех, кого не примут на службу.

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Многое зависит от состояния здоровья человека, его семейного положения, места работы и т.д. OBOZREVATEL рассказывает о том, кто не подлежит мобилизации во время войны в Украине.

Так, в условиях мобилизации не призывают на военную службу граждан, которые:

– привлечены к работе в органах госвласти, критически важных предприятиях, учреждениях и организациях;

– признаны непригодными к службе по возрасту или состоянию здоровья;

– постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.

На службу не берут мужчин и женщин, которые являются родителями и занимаются воспитанием детей, в том числе многодетных (трое и более несовершеннолетних детей).

Не мобилизуют в Украине родителей-одиночек и одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка; опекунов и приемных родителей хотя бы одного ребенка, не достигшего совершеннолетия. Кроме этого, не подлежат призыву родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы А и III-IV группы, совершеннолетнего (18-23 года) ребенка с инвалидностью I или II группы.

Не могут призвать в ряды армии мужчин и женщин, потерявших на войне близкого родственника (если он погиб или пропал без вести, участвуя в боевых действиях). Согласно изменениям в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не мобилизуют также мужчин и женщин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и жену (супруга), которые уже проходят военную службу.

Кроме того, в Украине не мобилизуют тех, кто получает профессиональное высшее и высшее образование, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.

Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву, и это депутаты ВРУ и АР Крым, работники правоохранительных органов (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных структур.

Не могут мобилизовать и граждан, получивших отсрочку от прохождения военной службы, хотя ее, как и бронирование на работе, с определенной периодичностью нужно возобновлять.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять большинство военных комиссаров на фронт. В центрах комплектаций их рекомендуется заменить ранеными военнослужащими.

К примеру, в Одесской области отстранили от работы военкома – по данным СМИ, Евгения Борисова. Минобороны инициировало проверку его причастности к коррупции.

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