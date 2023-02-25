Какие болезни крови и эндокринной системы являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение
В Украине продолжается полномасштабная война против России, а вместе с ней военной положение и всеобщая мобилизация. Уже в течение года в украинские войска призывают военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Однако проблемы с состоянием здоровья могут стать основанием получения отсрочки от мобилизации. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Законодательство гласит о том, что причиной для признания гражданина непригодным к военной службе могут быть заболевания различных органов и систем, включая сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и другие.
Что касается заболеваний эндокринной системы, то основанием для полной непригодности к военной службе является целый ряд заболеваний. Для подтверждения непригодности к службе болезни необходимо подтвердить заключением военно-врачебной комиссии.
Заболевания эндокринной системы, которые являются основанием для непригодности к военной службе во время мобилизации:
– все болезни щитовидной железы;
– все типы сахарного диабета;
– нарушение других эндокринных желез;
– нарушение обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций.
Также законным основанием для освобождения от мобилизация являются заболевания крови и кроветворных органов. Законом определены такие заболевания, позволяющие признать военнообязанного непригодным к службе:
– анемия со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;
– геморрагические состояния;
– другие болезни крови;
– нарушения с вовлечением иммунного механизма.
Напомним, пригодность к мобилизации определяется по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), и если в мирное время многие заболевания могли быть преградой для призыва, то в военное этот перечень существенно короче.
Ранее сообщалось, какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к военной службе и является ли гипертония поводом для освобождения от мобилизации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выданную военнообязанному во время мобилизации повестку могут аннулировать. Это происходит при двух условиях: если мужчина имеет основания для отсрочки или бронь.
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