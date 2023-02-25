Какие болезни крови и эндокринной системы являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение

В Украине продолжается полномасштабная война против России, а вместе с ней военной положение и всеобщая мобилизация. Уже в течение года в украинские войска призывают военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Видео дня

Однако проблемы с состоянием здоровья могут стать основанием получения отсрочки от мобилизации. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Законодательство гласит о том, что причиной для признания гражданина непригодным к военной службе могут быть заболевания различных органов и систем, включая сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и другие.

Что касается заболеваний эндокринной системы, то основанием для полной непригодности к военной службе является целый ряд заболеваний. Для подтверждения непригодности к службе болезни необходимо подтвердить заключением военно-врачебной комиссии.

Заболевания эндокринной системы, которые являются основанием для непригодности к военной службе во время мобилизации:

– все болезни щитовидной железы;

– все типы сахарного диабета;

– нарушение других эндокринных желез;

– нарушение обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций.

Также законным основанием для освобождения от мобилизация являются заболевания крови и кроветворных органов. Законом определены такие заболевания, позволяющие признать военнообязанного непригодным к службе:

– анемия со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;

– геморрагические состояния;

– другие болезни крови;

– нарушения с вовлечением иммунного механизма.

Напомним, пригодность к мобилизации определяется по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), и если в мирное время многие заболевания могли быть преградой для призыва, то в военное этот перечень существенно короче.

Ранее сообщалось, какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к военной службе и является ли гипертония поводом для освобождения от мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выданную военнообязанному во время мобилизации повестку могут аннулировать. Это происходит при двух условиях: если мужчина имеет основания для отсрочки или бронь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!