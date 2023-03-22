Является ли ВИЧ основанием для признания непригодным во время мобилизации в Украине: подробное разъяснение

В Украине продолжается полномасштабная война против России, а вместе с ней военной положение и всеобщая мобилизация. Уже в течение года в украинские войска призывают военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

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Однако проблемы с состоянием здоровья могут стать основанием получения отсрочки от мобилизации. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В законодательстве говорится, что военнообязанный с ВИЧ освобождается от мобилизации, в том числе, в военной время, если заболевание сопровождается рядом осложнений. К таким относятся развитие паразитарных или инфекционных заболеваний, образование злокачественных опухолевых процессов и другие заболевания. В то же время бессимптомные носители ВИЧ являются ограниченно пригодными для прохождения военной службы.

По информации Украинского Хельсинкского союза по правам человека, мужчины от 18 до 60, которые принимают метадон, имеют ВИЧ 3-4 стадии, а также инвалидность не подлежат мобилизации и службе в армии.

Однако окончательное решение о полной непригодности или ограниченной пригодности должно быть принято военно-врачебной комиссией. Люди с болезнями В20-В22 должны признать полностью непригодным для мобилизации и службы в армии.

Для этого нужно взять выписки из истории болезни в больнице, проконсультироваться с юристом действительно ли диагнозы позволяют получить "белый билет". Также нужно обратиться в ТЦК и СП с просьбой провести ВЛК для установления степени пригодности к военной службе.

Напомним, пригодность к мобилизации определяется по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), и если в мирное время многие заболевания могли быть преградой для призыва, то в военное этот перечень существенно короче.

Ранее сообщалось, какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к военной службе и является ли гипертония поводом для освобождения от мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 20 мая. Во время них украинцы массово получают повестки, и в ВСУ призывают даже мужчин с "белым билетом" – то есть, ограниченно пригодных к службе.

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