Что такое ''белый билет'' и могут ли мобилизовать с ним во время военного положения в Украине: разъяснение

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 20 мая. Во время них украинцы массово получают повестки, и в ВСУ призывают даже мужчин с "белым билетом" – то есть, ограниченно пригодных к службе.

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Таких военнообязанных вызывают в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки даже при наличии проблем со здоровьем. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, в каких случаях "белый билет" не препятствует мобилизации.

Что означает "белый билет"?

Выдача "белого билета" означает категорию годности мужчины к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости. Список болезней определяется Военно-врачебной комиссией (ВВК).

Предусмотрены категории ограниченности к службе:

– непригоден к военной службе с исключением из воинского учета;

– непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

– ограниченно пригодный к военной службе.

Кого мобилизуют с "белым билетом"?

Украинцев из второй и третьей категории могут призвать в армию в период военного положения. Освобождение от призыва предусмотрено только для лиц из первой категории.

Если служить в ВСУ отправляют ограниченно подходящих мужчин, учитывают особенности состояния их здоровья. ВВК определяет виды службы и работы в соответствии с заболеванием, возрастом и специальностью призывника.

Подразделения, в которые направляются мужчины с "белым билетом" определены в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Так, ограниченно пригодные к военной службе украинцы могут служить в:

– военных комиссариатах (ТЦК и СП), учреждениях, организациях;

– частях (подразделениях) обеспечения;

– учебных заведениях.

В то же время их не должны отправлять на службу в:

– морскую пехоту;

– плавсостав;

– высокомобильные десантные войска;

– спецсооружениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжается мобилизация, во время которой военнообязанным украинцам 18-60 лет раздают повестки. После призыва в ряды ВСУ некоторые из них имеют право проходить службу по месту жительства.

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