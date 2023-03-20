Что такое "белый билет" и могут ли мобилизовать с ним во время военного положения в Украине: разъяснение
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 20 мая. Во время них украинцы массово получают повестки, и в ВСУ призывают даже мужчин с "белым билетом" – то есть, ограниченно пригодных к службе.
Таких военнообязанных вызывают в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки даже при наличии проблем со здоровьем. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, в каких случаях "белый билет" не препятствует мобилизации.
Что означает "белый билет"?
Выдача "белого билета" означает категорию годности мужчины к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости. Список болезней определяется Военно-врачебной комиссией (ВВК).
Предусмотрены категории ограниченности к службе:
– непригоден к военной службе с исключением из воинского учета;
– непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
– ограниченно пригодный к военной службе.
Кого мобилизуют с "белым билетом"?
Украинцев из второй и третьей категории могут призвать в армию в период военного положения. Освобождение от призыва предусмотрено только для лиц из первой категории.
Если служить в ВСУ отправляют ограниченно подходящих мужчин, учитывают особенности состояния их здоровья. ВВК определяет виды службы и работы в соответствии с заболеванием, возрастом и специальностью призывника.
Подразделения, в которые направляются мужчины с "белым билетом" определены в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Так, ограниченно пригодные к военной службе украинцы могут служить в:
– военных комиссариатах (ТЦК и СП), учреждениях, организациях;
– частях (подразделениях) обеспечения;
– учебных заведениях.
В то же время их не должны отправлять на службу в:
– морскую пехоту;
– плавсостав;
– высокомобильные десантные войска;
– спецсооружениях.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжается мобилизация, во время которой военнообязанным украинцам 18-60 лет раздают повестки. После призыва в ряды ВСУ некоторые из них имеют право проходить службу по месту жительства.
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