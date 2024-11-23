Как сказать на украинском 'ерничать' и 'беспредел': эквиваленты знают не все

Суржик нередко называют формой живой речи, которой не стоит стыдиться, потому что за внутренней борьбой с ним можно так и не начать говорить по-украински. Тем не менее, постепенно убирать из своего языка русизмы, а значит и проявления суржика – это всегда хорошее и полезное дело.

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Помочь в нем решили сотрудницы Коммунального учреждения культуры "Днепровские городские публичные библиотеки". Не пугайтесь скучного названия, дамы записали для своего YouTube-канала веселый скетч, в котором рассказали об украинских аналогах некоторых русских слов, которые не всегда легко перевести говорящему с небольшим опытом. Такие смешные, но весьма полезные ролики на канале выходят в рамках развлекательного шоу "Українською, будь ласка".

Итак, по сюжету героини сидят в читальном зале и обсуждают то ли коллегу, то ли приятеля. Катю, ти чула, наш Вадим знову влаштував бєспрєдєл", – говорит одна. "Ні, нічого не чула про "бєспрєдєл", бо це русизм. А я чула про свавілля, бо українською то буде свавілля. От!", – отвечает ей другая.

"Ну да, свавілля. Він ото знову своєю пріхоттю витинається. Уявляєш?", – продолжила первая. "Уявляю, що то буде примха, а не "пріхоть", – поправила ее вторая.

"Так, точно! І ще він такий йорнічає, ніби йому все можна", – снова возмущается первая. "Ні, не "йорнічає". Якщо ти хочеш сказати, то він збиткується", – объясняет ей вторая.

"Ну, так. Ти уявляєш, він абалдєв і тепер хвастається перед усіма своїми здобутками", – объясняет, в чем именно заключается беспредел Вадима первая. "Та не "обалдєв", а "очманів" і не "хвастається", а хизується", – приводит в порядок ее фразу подруга.

И пусть из этого скетча мы так и не узнали, кем был тот самый Вадим, который так плохо себя вел. Однако благодаря его безобразным действиям изучили несколько новых украинских слов, которые помогут уменьшить количество суржика в речи:

свавілля – а не "беспредел";

– а не "беспредел"; примха – а не "прихоть";

– а не "прихоть"; збиткуватись – а не "ерничать";

– а не "ерничать"; очманіти – а не "обалдеть";

– а не "обалдеть"; хизуватись – а не "хвастаться".

Теперь вы легко сможете описать на украинском языке действия какого-нибудь нахала и при этом не ошибиться с выбором слов.

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