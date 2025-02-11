Как правильно сказать на украинском 'отток клиентов': объяснение

Как вы скажете на украинском языке о явлении, когда из какого места довольно интенсивно начинает что-то исчезать – люди покидают работу или выезжают в другое место, деньги перенаправляются на другие нужды? Вероятно, вы использовали конструкции "відтік персоналу", "відтік людей" и "відтік капіталу".

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Однако использовать здесь слово "відтік" с точки зрения украинского языка неправильно. На это указала редактор Юлия Мороз.

Словари фиксируют основным значением украинского слова "відтік" приспособления для стекания жидкости. Также так можно заменить более длинное слово "відтікання", но, опять же, в таком случае речь должна идти именно о жидкости.

Что касается явлений перемещений другого рода, то языковеды рекомендуют в таком случае использовать слово "відплив". Так Юлия Мороз цитирует объяснение специалиста по грамматике и доктора филологических наук Екатерины Городенской: "Толковые словари украинского языка не представляют слова "відтік" со значением массового выезда кого-либо, уменьшения количества чего-либо. Оно является буквальным переводом русского "отток". Для существительного "відплив" это значение переносное, унаследованное от украинского глагола "відпливати". В экономической сфере нормативным стал терминосоюз "відплив капіталу". Это мнение разделяют также языковеды Тарас Береза, Александра Сербенская, Борис Рогоза, Мария Волощак.

Мороз указывает на то, что до 1960-х годов в переводных словарях не подавалось перевод слова "отток" как "відтік". "Русско-украинский словарь сложной лексики Святослава Караванского рекомендует "отток" (членов) переводить как "відплив". А также слова "відтік" нет в словаре Бориса Гринченко, есть только "відплив", – указывает редактор.

Впрочем, за более чем полвека употребления данного русизма, он прижился в языке. Более того, 20-томный Словник украинского языка уже содержит словосочетания "відтік умів" и "відтік капіталу", хотя в советском СУМ-11 слово такого значения не имело.

Таким образом, нормативным для украинского языка здесь является единственное слово – "відплив". Именно его следует использовать для описания перемещения в другое место людей, кадров, мозгов, капиталов и т.д.

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