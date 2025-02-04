'Навчальний' или 'учбовий': как говорить по-украински правильно

На протяжении истории украинский язык испытывал притеснения со стороны российских властей. Это привело к тому, что многие люди начали использовать суржик или русизмы в повседневной речи. Слова и выражения из русского языка употребляются без надлежащего перевода или адаптации.

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Например, еще недавно была распространена аббревиатура ВУЗ – "вищий учбовий заклад". А на учебных транспортных средствах автошкол можно увидеть букву "У" – "учбовий". OBOZ.UA разбирался, как правильно говорить по-украински – "навчальний" или "учбовий".

От существительного "навчання" образуется прилагательное "навчальний".

По официальным языковым нормам, "навчальний" является правильным и распространенным вариантом. Это слово используется для обозначения всего, что касается процесса обучения, учебных заведений, а также различных предметов или материалов, используемых в учебном процессе.

Например:

навчальний план;

навчальний процес;

навчальний заклад;

навчальні посібники;

навчальна програма.

Языковед и преподаватель Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко Светлана Ковтюх подчеркнула, что слова "учбовий" вообще нет в украинском языке.

"Учбовий" – русизм и калька от "учеба" и "учебный". В украинском языке нет слова "учеба", есть "навчання", так что мы говорить и писать следует исключительно "навчальний".

Однако есть и случаи, когда некоторые лексемы ошибочно считают языковой калькой. О десяти спорных словах, которые имеют полностью украинское происхождение – читайте в материале.

Кстати, уникальной особенностью украинского языка есть формирование названий мест и предметов. Например, нет однословного русского аналога слова "книгарня", можно сказать только "книжный магазин". OBOZ.UA рассказывал, какие лексемы не имеют соответствий в русском языке.

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