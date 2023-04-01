Как получить электронный рецепт на лекарства в Украине: подробная инструкция от Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что с 1 апреля рецептурные лекарственные средства можно приобрести в аптеках по электронному рецепту. При этом бумажные рецепты продолжат действовать, по меньшей мере, до окончания военного положения.

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Для того, чтобы получить электронный рецепт на лекарства, необходимо соблюсти определенную процедуру. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что украинцы самостоятельно могут выбрать, по какому рецепту хотят приобрести лекарства – по электронному или бумажному. Выписать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или же врач-ФЛП.

Также в Минздраве отметили, что электронный рецепт на нужное лекарство можно будет получить дистанционно, обратившись к своему семейному врачу доступным средством связи. Однако для этого предварительно должен быть зафиксирован диагноз и назначение от лечащего врача.

Как получить электронный рецепт на рецептурный препарат?

– Необходимо обязательно обратиться к врачу на прием;

– На приеме вы можете выбрать, по какому рецепту хотите приобрести лекарства в аптеке – по электронному или бумажному;

– Если вы выбрали электронный рецепт, при осмотре врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения и сформирует е-рецепт, указав действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств;

– После этого вы получите SMS-сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом его погашения;

– Найти аптеку, которая отпускает лекарства по электронному рецепту, можно, воспользовавшись специальным дашбордом, который подскажет адрес ближайшей аптеки. Для этого достаточно ввести или выбрать из списка в поисковой строке название вашего населенного пункта;

– Вы можете приобрести лекарства по электронному рецепту в аптеке в течение 10 дней если это наркотические (психотропные лекарства) или в течение 30 дней (для остальных рецептурных препаратов);

– Для того чтобы приобрести лекарства, достаточно сообщить фармацевту нужные реквизиты из СМС – номер рецепта и код погашения;

– Фармацевт предложит вам имеющиеся в аптеке лекарственные средства, содержащие действующее вещество, назначенное вам врачом – так вы сможете выбрать лекарства в соответствии с вашим бюджетом.

В Министерстве здравоохранения добавили, что благодаря доступу к медицинской информации в электронной системе здравоохранения, лечащий врач сможет посмотреть историю медицинских данных, узнать сопутствующие заболевания и другую информацию, которая необходима для назначения эффективного лечения.

Напомним, в период военного положения большинство лекарств, отпускаемых по рецепту, продаются без него. Кроме того, с 1 апреля препараты в аптеке можно будет получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, для каких типов лекарств необходим рецепт от врача. При этом, рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине установили новые цены на лекарства.