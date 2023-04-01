В Украине большая часть рецептурных препаратов может продаваться без рецептов на период военного положения

В период военного положения большинство лекарств, отпускаемых по рецепту, продаются без него. Кроме того, с 1 апреля препараты в аптеке можно будет получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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Продажа лекарственных средств во время военного положения регулирует постановление Кабмина от 7 мая 2022 года №542. В ней указано, что отпуск рецептурных препаратов "может производиться без рецепта врача при предоставлении пациентам работниками аптек и их структурных подразделений во время отпуска таких лекарственных средств разъяснения о необходимости их применения согласно указанной инструкции".

Со своей стороны министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в своем Facebook пояснил, что единственное изменение сейчас заключается в том, что раньше отпуск этого лекарства происходил только по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что гораздо удобнее для всех – и врача, и пациента и фармацевта.

"На время переходного периода, который будет точно действовать по меньшей мере до конца военного положения, возможно использование обоих вариантов рецепта", – подчеркнул Ляшко.

Напомним: накануне в Минздраве объяснили, для каких типов лекарства необходим рецепт врача. Там отметили, что список рецептурных лекарств не расширяется. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.

Другие лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Минздраве сообщили, что с апреля рецепт нужен будет на все средства для снижения артериального давления, для лечения сердечных заболеваний, гормональных препаратов и некоторых популярных обезболивающих. Их можно будет получить в аптеке не только по бумажному, но и по электронному рецепту;

– отныне украинцам на большинство популярных лекарств необходимо будет получить е-рецепты. Уже с 1 апреля вводят электронные рецепты около 60% препаратов.

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