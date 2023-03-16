В Украине установили новые цены на лекарства: как изменили стоимость

В Украине подорожали товары и услуги по здравоохранению. Так, по сравнению с февралем-2022, в феврале-2023 цены выросли на 20,2%.

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Об этом сообщает Госстат. В частности, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подорожали на 21,3%.

Также выросли в цене амбулаторные услуги (лечение, проводимое на дому или при посещении самими больными лечебного учреждения). Их стоимость за год увеличилась на 18,9%.

За месяц (февраль к январю) расценки изменились не столь значительно. Так, общее подорожание составило всего 0,8%. В частности:

фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование выросли в цене на 0,4%;

амбулаторные услуги – на 1,6%.

Подорожало все

В целом в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022 подорожали все группы товаров и услуг – на 24,9%. Больше всего – услуги транспорта, на 33,6%, а также продукты питания – на 31,5%.

Более чем на 20% подорожал ряд позиций. В частности:

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 27,9%;

алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,4%;

рестораны и отели – на 23%.

Различные товары и услуги выросли в цене на 19,3%. Отдых и культура – на 16,4%.

Связь подорожала на 13,2%. Образование – на 9,4%.

Меньше всего в цене выросли услуги ЖКХ – на 5,2%. А также одежда и обувь, подорожавшие всего на 4,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время падение реального ВВП в конце 2022 года в Украине ускорилось. Так, по данным Госстата, в IV квартале (октябрь-декабрь) оно составило 31,4% (к этому же периоду 2021 года) – после падения на 30,8% в III квартале.

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