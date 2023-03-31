В Минздраве развеяли мифы вокруг е-рецептов: на какие лекарства он нужен и все ли теперь будут по рецептам

С 1 апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. В Министерстве охраны здоровья Украины объяснили, для каких типов лекарств необходим рецепт от врача.

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Об этом сообщило МОЗ в Facebook. При этом, рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача.

Важно отметить, что список рецептурных лекарств не расширяется. То есть все то лекарство, которое и раньше подлежало отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.

Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта.

Какие препараты требуют рецепта при покупке?

В список лекарств, для которых необходим рецепт от врача, входят:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

Хоть многие из нас считают обыденным и безопасным использование привычных лекарств, но это мнение в корне неверно, поскольку они несут в себе потенциальные риски. Неправильное применение медикаментов может привести к серьезным побочным эффектам, развитию зависимости или нарушению здоровья.

Именно поэтому назначать их может только врач. Лишь медицинский специалист способен выбрать нужное действующее вещество, определить правильную дозировку и продолжительность приема лекарств, которые будут безопасны и эффективны именно для вас, и таким образом, предотвратить возможные негативные последствия.

Чтобы определить, является ли лекарство рецептурным, достаточно изучить информацию в инструкции к лекарственному средству. Все инструкции содержат подробную информацию о медицинском применении препарата и его категории отпуска.

Для того чтобы найти инструкцию нужного препарата, можно воспользоваться онлайн-аптеками или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины. Там можно найти полную информацию о лекарственном средстве, его составе, дозировке, способе применения, показаниях и противопоказаниях к применению, а также категории отпуска – рецептурный или безрецептурный. Эта информация поможет определить, можно ли приобрести лекарство без рецепта врача или же для его приобретения нужно получить рецепт.

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