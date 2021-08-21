Кабмин утвердил строительство президентского университета: подробности и дата открытия
Кабинет министров Украины 20 августа утвердил план мероприятий по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет". Согласно ему, 1 октября 2023 в заведении должен начаться образовательный процесс.
Об этом сообщается на Правительственном портале. Отмечается, что до конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при университете.
В частности, к указанной дате запланировано:
выполнение строительных работ первой очереди строительства,
получения акта готовности объекта к эксплуатации,
введение в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса
и апарт-отеля для студентов и преподавателей.
Также в сообщении отметили, что в течение 2022 года будет происходить формирование администрации учебного заведения и подготовка уставных документов.
Также в январе 2022 запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составления смет. А уже в мае 2023 будет проведен конкурс на должности научных и научно-педагогических работников.
Строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей будет происходить в течение 2024-2025 годов. После чего строительство будет завершено в октябре 2025 года.
Напомним, создание Президентского "университета будущего" в мае 2021 анонсировал глава страны Владимир Зеленский. В нем в лучших условиях бесплатно будут учить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту и др.
"Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты нашего государства, в приоритетных, наиболее актуальных направлениях настоящих и завтрашних вызовов", – заявил тогда гарант.
Источник в Офисе президента рассказал, каким будет "университет будущего", кто сможет стать его студентом и какие преимущества получат выпускники. Обучение будет бесплатным, но возьмут не всех.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд гривен. Само строительство продлится три года.
Зеленский планирует платить преподавателям президентского университета 4000 долларов или евро.