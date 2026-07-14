Свежий ветер с Запада должен был принести Украине хорошую новость о том, что страны ЕС приняли очередной, 21-й пакет санкций против россии. Вместо этого мы узнали, что европейские страны пока не достигли согласия по этому вопросу. Новый пакет санкций должен был нанести удар по самым уязвимым точкам российской экономики – энергетике, финансовым услугам, криптоактивам и торговле. Эти экономические ограничения прекрасно дополнили бы наши далекоидущие санкции. Но "комбинированного воздействия" пока не получилось.

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В прошлом году любые неудачи или задержки с введением санкций связывали прежде всего с позицией пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Но этот персонаж уже сошел с политической сцены. Так что же на этот раз стало камнем преткновения?

Несогласованных моментов множество, но большинство дискуссий вращается вокруг двух вопросов: запрета на предоставление морских услуг российским экспортерам (на этих услугах специализируются компании Греции, Кипра и Мальты) и дальнейшего ужесточения ограничений на российский сжиженный природный газ (СПГ). К сожалению, на пятом году полномасштабной войны вынуждены констатировать: отдельные страны ЕС продолжают платить деньги россии, которая ведет геноцидальную войну против Украины и одновременно готовится к возможной агрессии против государств Европейского Союза.

Главные истории дня

По данным международной компании Kpler, которая отслеживает ситуацию на мировых сырьевых рынках, в январе-июне этого года страны ЕС закупили у российского предприятия "Ямал СПГ" (крупнейшего в мире производителя сжиженного газа) 9,89 миллиона тонн СПГ. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость закупленного газа оценивается примерно в шесть миллиардов евро. Основными покупателями были Франция, Бельгия и Испания.

Как это комментировать? Дипломатически взвешенный диагноз поставил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, заявив, что Европа ставит экономические интересы выше интересов безопасности. Мы видим, что страны ЕС, которые продолжают торговлю с РФ (и не просто продолжают, а местами даже увеличивают товарооборот), в то же время решительно осуждают российскую агрессию. Нет сомнений, что большинство европейских политиков делают это совершенно искренне. Но бизнес остается бизнесом. Так бывает с наркозависимыми: человек уже осознает последствия своей зависимости, но еще не способен ее преодолеть.

После того как друг кремля Виктор Орбан ушел в политическое небытие, российские интересы в Европе никуда не исчезли. Так происходит потому, что союзниками путина являются не только конкретные люди или политические силы, но и человеческие пороки, среди которых жадность занимает одно из первых мест. Мы понимаем, что в каждом обществе и в каждом человеке идет ежедневная внутренняя борьба между добродетелями и пороками. Европейцы – не исключение. Хочется верить, что здравый смысл и решимость в конце концов возьмут верх. Ведь речь идет не просто об абстрактных "факторах безопасности". На кону – существование европейской цивилизации.

Ну а пока европейцы медлят, мы каждый день и каждую ночь будем вводить новые "пакеты" далекобойных санкций. Очень конкретные и чрезвычайно эффективные. Такие, как вчера: подразделения СБС поразили 15 судов теневого флота россии (а всего за восемь суток – уже 105 плавательных средств). Также Силы обороны Украины не оставили ни одной работающей установки на Сизранском НПЗ. Выведен из строя комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция в порту "Кавказ", обеспечивающая паромное сообщение россии с временно оккупированным Крымом. Горит нефтебаза в Ставропольском крае. Конвейер возмездия работает 24/7.

Рано или поздно мы полностью сожжем российскую нефтяную смертономику – даже без 21-го пакета европейских санкций. Впрочем, если в ближайшее время европейские страны все же примут этот пакет и он вступит в силу, это заметно облегчит нашу работу. Надеемся на это. Верим в наших партнеров. Вместе к Победе. Слава Украине!