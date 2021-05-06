К скованной цепью паре влюбленных из Харькова присоединилась еще одна девушка. Фото

К влюбленным из Харькова Александру Кудлаю и Виктории Пустовитовой, которые еще 14 февраля сковали свои руки одной цепью на три месяца, незадолго до "финиша" присоединилась еще одна девушка. По их словам, ее зовут Наталья и она – тренер.

Напомним, что пара пошла на эксперимент, чтобы проверить чувства и установить всеукраинский или, возможно, мировой рекорд. О том, почему теперь их стало трое, пишет "КП в Украине".

"По пути к спортивной карьере мы с Викой отсеяли около десяти псевдо-тренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером Натальей Ассатур. Это не рядовой шарлатан без рода и племени, который только по фотографии определит и вышлет по "Вайберу" за много денег курс по упражнениям и сбалансированному питанию, а может даже и целебный амулет", – рассказали скованные влюбленные.

Они отметили, что на их запрос Наталья отреагировала максимально ответственно, ознакомилась с разными медицинскими показателями, "задала тысячу вопросов и взяла паузу".

"Не стала кричать, что я супер-мега сейчас все сделаю, а набрала лишь на следующий день. Предмет разговора свелся к тому, что ей необходимо полностью оказаться в таких же условиях, как мы живем. Начиная от утренней чистки зубов, заканчивая постановкой телевизора в режим sleep, лежа в кровати. Многие пишут, что эксперимент заходит немножко далеко, но результат того стоит, друзья", – заверили Александр и Виктория.

По соцсетям всех троих можно разобрать, что задача тренера – поправить здоровье своих клиентов, которое явно не улучшилось с того момента, как они решили сковать руки. Отмечается, что у пары Наталья уже обнаружила проблемы с плечевым поясом и пытается их решить. Троица успела посетить парикмахерскую, магазин, приготовить еду и даже поспать вместе в одной кровати.

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