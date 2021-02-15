В Киеве пара сковала себя цепью на три месяца: как подготовились к рекорду

В Киеве молодая пара из Харькова соединили свои руки короткой цепью на День влюбленных, 14 февраля.

Как сообщила в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, Александр и Вика рассчитывают быть скованными 3 месяца, что может стать мировым рекордом (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Пара адекватная, подготовили специальную зимнюю одежду, научились синхронно готовить на кухне, потренировали бытовые процессы", – уточнила Ветрова.

Отметим, что в Украине часто регистрируют национальные рекорды. В частности, в городе Доброслав Одесской области местные жители собственноручно создали новогоднюю елку, которая вошла в Книгу рекордов Украины.

Ее собрали из 24 194 кленовых листочков. Высота главного новогоднего символа составляет 3,5 м, а диаметр – 2 метра. Как отметила Ветрова, это уже 15-й рекорд Украины достигнутый в Доброславе.

Добавим, что в 2020 году главная елка Украины попала в пятерку лучших в Европе вместе с немецкой в Кельне, французской в Страсбурге, чешской в Праге и литовской в Вильнюсе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на испытательном полигоне космического центра Кеннеди, штат Флорида, США на гиперкаре SSC Tuatara установили новый мировой рекорд скорости – 455,28 км/ч.