В Киеве пара сковала себя цепью на три месяца: как подготовились к рекорду

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Пара рассчитывает установить рекорд

В Киеве молодая пара из Харькова соединили свои руки короткой цепью на День влюбленных, 14 февраля.

Как сообщила в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, Александр и Вика рассчитывают быть скованными 3 месяца, что может стать мировым рекордом (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Пара адекватная, подготовили специальную зимнюю одежду, научились синхронно готовить на кухне, потренировали бытовые процессы", – уточнила Ветрова.

Отметим, что в Украине часто регистрируют национальные рекорды. В частности, в городе Доброслав Одесской области местные жители собственноручно создали новогоднюю елку, которая вошла в Книгу рекордов Украины.

Ее собрали из 24 194 кленовых листочков. Высота главного новогоднего символа составляет 3,5 м, а диаметр – 2 метра. Как отметила Ветрова, это уже 15-й рекорд Украины достигнутый в Доброславе.

Добавим, что в 2020 году главная елка Украины попала в пятерку лучших в Европе вместе с немецкой в Кельне, французской в Страсбурге, чешской в Праге и литовской в Вильнюсе.

Александр и Вика рассчитывают быть скованными 3 месяца.
В Киеве влюбленные сковали себя одной цепью 14 февраля.
Пара подготовила специальную одежду.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на испытательном полигоне космического центра Кеннеди, штат Флорида, США на гиперкаре SSC Tuatara установили новый мировой рекорд скорости – 455,28 км/ч.

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