Влюбленные, которые сковали себя цепью в Киеве, рассказали о своих ощущениях. Видео

Влюбленные из Харькова Александр Кудлай и Виктория Пустовитова, которые 14 февраля сковали себя цепью в столице, рассказали о своих ощущениях спустя месяц эксперимента.

По их словам, физически они уже привыкли находится рядом друг с другом, а вот морально иногда бывает тяжело. Решиться на подобный поступок пара захотела, чтобы научиться проговаривать конфликты и спорные ситуации, а не бежать от них. Всего они хотят продержаться с цепью три месяца, пишет Reuters (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На моральном уровне минимальное напряжение появляется. Вика более вспыльчивая, у нее появляется больше недовольств необоснованных. А на физическом уровне все хорошо. Если изначально были какие-то трудности, то сейчас все происходит уже без слов", – объяснил подробнее Александр.

Напомним, что в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория в День святого Валентина решили проверить свои чувства и сковали себя цепью за руки. Уникальную историю харьковчан могут внести в Национальный реестр рекордов Украины: представители реестра поставили пломбу на цепь, чтобы удостовериться, что ее не снимали тайком.

Как сообщал OBOZREVATEL, пара прославилась голыми фото во время поездок. 27-летний Киран и 29-летняя Силке начали путешествовать в мае 2019 года. По словам влюбленных, их увлечение игривым эксгибиционизмом началось после того, как они искупались в водопаде голыми.