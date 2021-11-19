Изъятое у Кивы оружие получили боевые офицеры: Монастырский вручил награды. Фото

Наградное оружие, право на которое лишили народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илью Киву, передали двум боевым комбатам. Его получили подполковники Назарий Ясинский и Сергей Сидорин.

Оружие украинским военным вручил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в пятницу, 19 ноября. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Глава МВД подчеркнул: эти командиры – гордость Национальной гвардии Украины и нашего государства.

"Оба комбата достойны быть отмечены наградным огнестрельным оружием, что я сегодня и делаю с большой честью. Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого было лишено Илью Киву за поступки, дискредитирующие награжденного", – написал министр.

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Монастырский отметил, что военные не раз подтверждали свой героизм и профессионализм. Боевой опыт у обоих с 2014 года.

В частности, под командованием Ясинского в декабре 2018 года разведывательное подразделение обнаружило диверсионную группу – шесть человек продвигались к позициям одной из бригад ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь. После этого враг отступил.

В ноябре 2019 года подполковник Сидорин организовал эвакуацию шестерых раненых воинов Вооруженных сил Украины в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Кроме того, во время операции в районе Светлодарской дуги ему удалось обустроить 9 новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять столкновение в пользу украинских военных.

"Это оружие я передаю в руки самых достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев – превыше всего!" – написал глава МВД.

16 ноября Монастырский подписал указ о лишении Кивы права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основанием министр назвал недостойное поведение и действия Кивы, дискредитирующие сам факт награждения от имени Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 ноября Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС работникам подразделения контроля за обращением оружия ГУНП в Киеве.

Нардеп также был лишен степени кандидата наук. Комиссия при Министерстве образования Украины постановила, что в его диссертации нет новизны.