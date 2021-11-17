Отобрали не только оружие: Кива заявил, что он больше не кандидат наук

Народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву лишили степени кандидата наук. Соответствующее решение приняла комиссия при Министерстве образования Украины.

Как пишет "Сегодня", об этом сообщил сам Кива журналистам. По словам нардепа, комиссия постановила, что в его диссертации нет плагиата, но нет и новизны.

"Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать", – уверен Кива.

Он заверил, что решение Минобразования о лишении ученой степени, а также решение министра внутренних дел о лишении наградного оружия будут обжалованы в суде.

"Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены", – пообещал депутат.

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Также Кива добавил, что во вторник прошли обыски в квартире, где проживает его вторая дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 ноября к Киве пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры. Сам Кива заявил, что в доме проживает не он, а его двухлетний ребенок.

По словам нардепа, причиной обысков стало поздравление с днем рождения президента РФ Владимира Путина, ношение красной звезди, а также "празднование" годовщины убийства лидера ОУН Степана Бандеры.

В Офисе генпрокурора уточнили, что обыск проводился в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

Позднее глава МВД Денис Монастырский лишили Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году.