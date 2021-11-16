Киву лишили наградного оружия: Монастырский раскрыл детали

Народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илью Киву лишили права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Соответствующий приказ подписал Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом Монастырский официально сообщил в видео-обращении, обнародованном в Facebook. Основанием для лишения нардепа права на владение таким оружием министр назвал недостойное поведение и действия Кивы, дискредитирующие сам факт награждения от имени Украины (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Монастырский подчеркнул, что оружие – это ответственность, а наградное оружие – еще и большая честь, которую никто не имеет права порочить недостойным поведением.

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"Перед законом все ровны, и народные депутаты – не исключение. Также мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или раздувать ненависть в обществе", – заявил министр.

Глава МВД сообщил, что до конца года в Украине заработает электронный реестр оружия. Он отметил, что процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен, а контроль за его хранением и использованием – существенно усилят.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 16 ноября, правоохранители провели обыск в доме нардепа от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы. Жилье нардепа обыскали в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием.

Перед этим Офис генерального прокурора открыл уголовное дело в отношении Кивы по подозрению в государственной измене.