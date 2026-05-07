Несколько уважаемых украинских художников написали, что все протестные акции вокруг российского павильона только привлекли внимание к нему, – следовательно, россия от этого только выиграла.

Я с этим категорически не согласен.

Привлечение внимания к российскому павильону – это плохо. Но молчаливое возвращение россии в европейское культурное пространство – гораздо хуже. Это точно отдалило бы нашу победу. Это было бы шагом в направлении нормализации агрессии, в направлении возвращения россии в качестве важного субъекта на международную арену, откуда мы все вместе ее еле выпихнули.

С чем это сравнить? Война – это плохо, но молчаливая капитуляция гораздо хуже.

Россия планировала блицкриг на Биеннале, и он полностью сорван. Благодаря позиции Украинского государства, министров культуры стран Европы и еврокомиссаров, благодаря позиции мировых художников (почти десять тысяч подписей под петицией), благодаря протестным акциям сообществ украинцев в Италии, Pussy Riot и национально-освободительных движений коренных колонизированных народов РФ.

Москва на первых полосах всех мировых медиа – это плохо. Москва на первых полосах всех мировых медиа в контексте своего поражения – это хорошо.

Когда нам кажется, что любое развитие событий идет в пользу россии – это и есть когнитивное искажение, которое россия много лет нам навязывает. Россия любое свое поражение объявляет победой, а мы готовы признать любую свою победу поражением. Я уже писал об этом. Это следствие травмы завышенных ожиданий 2022-23, и я не забыл людей, которые в том виноваты.

Когда-то на всех первых полосах будет разрушен Кремль, а московиты объявят это большой победой, потому что весь мир смотрит на Москву. А украинцы будут переживать, что трезубец на башне криво установлен.

На биеннале россия проиграла, а мы победили.