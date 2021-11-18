Илья Кива сдал наградное оружие: в Нацполиции выступили с заявлением

18 ноября народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве. Его разрешения на право хранения и ношения этого оружия аннулированы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что процедура осуществлена в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 года № 680 о/с "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие".

Вывод о возврате нардепом оружия утвердил глава Нацполиции Украины.

Напомним, 16 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал указ о лишении нардепа Кивы права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основанием для лишения нардепа права на владение таким оружием министр назвал недостойное поведение и действия Кивы, дискредитирующие сам факт награждения от имени Украины.

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"Также мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе", – предупредил министр.

Ранее Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство в отношении народного депутата Ильи Кивы по подозрению в государственной измене после видеопоздравления нардепа, адресованного президенту России Владимиру Путину в его день рождения.

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