Фотограф 10 дней снимал извержение вулкана в Исландии: удивительные кадры

Фотографу из Исландии Гардар Олафу удалось снять с очень близкого расстояния невероятные кадры извержения вулкана Фаґрадальсфьядль (исл. Fagradalsfjall букв. – "гора хорошей долины").

Оно началось 19 марта, а до этого гора на полуострове Рейкьянес "спала" 800 лет. Удивительными снимками этого явления заполнена вся лента Олафа в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Это особое ощущение, когда извержение вулкана происходит за 15 минут от моего дома. Рейкьянес всегда был недооцененной частью Исландии, но теперь он, наверное, стал самым известным. Забавно, как за одну ночь все может измениться", – написал автор фото в одном из комментариев к ним.

Интересно, что Гардар Олаф не просто поймал зрелищное явление на фотоаппарат, а даже расплавил свой дрон, чтобы снять извержение Фаґрадальсфьядля максимально близко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на месте извержения вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес в Исландии образовалась трещина длиной почти 500-750 м, откуда вырывались фонтаны лавы высотой до 100 метров. Все рейсы из международного аэропорта Кеблавик были отменены, а людям даже запретили покидать дома.