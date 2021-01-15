Израиль оказался "далеко впереди планеты всей" по размаху вакцинации

Израиль обошел все страны мира по размаху вакцинации против коронавируса, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

20% населения привиты первой дозой и начали получать вторую, уточнил он на своей странице в Facebook. В марте тут рассчитывают привить 70% израильтян.

"С конца декабря до первой декады января вакцинированы практически все медицинские работники и персонал домов престарелых. Привиты уже 80% израильтян в возрасте свыше 65 лет; с воскресенья, приглашения на укол получают люди от 50, на следующей неделе позовут 40-летних. Таким образом, по убывающей дойдут до всех, кроме детей (на них вакцина просто не проверялась)", – написал общественный деятель.

По его словам, вакцину от коронавируса в поликлиниках, больницах и специально открытых прививочных пунктах вне медицинских учреждений ежедневно получают по 200 тыс. человек.

"Для 9-миллионного Израиля – громадное количество... Ожидается, что тогда будет достигнут коллективный иммунитет – и наступит конец эпидемии", – сказал Каннер.

Известно, что Израиль начал вакцинацию от коронавируса 20 декабря минувшего года. Сначала она проходила в небольших объемах. Массовая кампания стартовала сразу после Рождества, когда в Израиль прибыла большая партия вакцин Pfizer.

Вакцинируют в первую очередь пожилых, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает в критических секторах повышенного риска. Также здесь задумались о вакцинации детей.

В ближайшее время страна намеревается привить 5 млн человек из 9 млн населения и к середине марта уже возобновить экономику.

Публикация о вакцинации в Израиле Facebook Юрий Каннер

Публикация о вакцинации в Израиле Facebook Юрий Каннер

Публикация о вакцинации в Израиле Facebook Юрий Каннер

Тем временем в Украине разгорелся скандал с незаконной VIP-вакцинацией. Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро.

Также он опубликовал фотографию вакцины, которую незаконно могли ввезти для украинских чиновников из Израиля.

По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину из Израиля была тайно завезена партия вакцины Pfizer. В ответ спикер израильского министра здравоохранения Йоэль Эдельштейн заверил, что сделать это было невозможно, поскольку препарат требует глубокой заморозки.

OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".

После обнародования информации об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения и сотрудники Министерства внутренних дел изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса.

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям проверить эти данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бродский считает, что Шмыгаль и нардеп, глава профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации. Если результат тестирования окажется положительным, то оба обязаны уйти в отставку.