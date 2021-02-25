Избитый в Париже украинский подросток впервые рассказал полиции о еще одной потасовке

Во Франции в среду, 24 февраля, полиция провела первый допрос подростка Юрия Крученика, жестоко избитого в Париже группой молодых людей.

Детали показаний украинца не разглашаются, однако известно, что его допрашивали о нападении, которое произошло 15 января, передает BFMTV.

Журналисты отметили, что у парня очень туманные воспоминания об инциденте. Подросток еще не оправился после избиения, его здоровье еще в неудовлетворительном состоянии, указало издание.

В то же время Крученик сообщил правоохранителям о еще одной потасовке, которая случилась раньше – 10 января.

В целом разговор копов и пострадавшего в рамках расследования длился около полутора часов.

Напомним, в Париже девяти лицам предъявлено обвинение в нападении на 15-летнего украинца Юрия, пяти из них – в покушении на убийство. Шестеро находятся под арестом.

Следствие склоняется к версии, что за нападением стоит выяснение отношений между подростками из конкурирующих районов.

Мальчик перенес уже вторую операцию и начал приходить в себя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нападение на подростка произошло 15 января в центральном районе Парижа неподалеку Эйфелевой башни.

Украинец с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа молодых людей. Товарищам Юрия удалось убежать.

Камеры наблюдения зафиксировали избиение. На видео видно, как парня добивали лежащим на земле.

Близкие Юрия рассказали, что школьника били "со страшной жестокостью". С тяжелыми травмами он попал в реанимацию и находился в искусственной коме.