Избитый в Париже украинский подросток впервые рассказал полиции о еще одной потасовке

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Юрий Крученик

Во Франции в среду, 24 февраля, полиция провела первый допрос подростка Юрия Крученика, жестоко избитого в Париже группой молодых людей.

Детали показаний украинца не разглашаются, однако известно, что его допрашивали о нападении, которое произошло 15 января, передает BFMTV.

Журналисты отметили, что у парня очень туманные воспоминания об инциденте. Подросток еще не оправился после избиения, его здоровье еще в неудовлетворительном состоянии, указало издание.

В то же время Крученик сообщил правоохранителям о еще одной потасовке, которая случилась раньше – 10 января.

В целом разговор копов и пострадавшего в рамках расследования длился около полутора часов.

Напомним, в Париже девяти лицам предъявлено обвинение в нападении на 15-летнего украинца Юрия, пяти из них – в покушении на убийство. Шестеро находятся под арестом.

Следствие склоняется к версии, что за нападением стоит выяснение отношений между подростками из конкурирующих районов.

Мальчик перенес уже вторую операцию и начал приходить в себя.

Избитый украинец

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нападение на подростка произошло 15 января в центральном районе Парижа неподалеку Эйфелевой башни.

  • Украинец с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа молодых людей. Товарищам Юрия удалось убежать.

  • Камеры наблюдения зафиксировали избиение. На видео видно, как парня добивали лежащим на земле.

  • Близкие Юрия рассказали, что школьника били "со страшной жестокостью". С тяжелыми травмами он попал в реанимацию и находился в искусственной коме.

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