Подростков, избивших до состояния комы украинца, обвинили в покушении на убийство: что известно

В Париже девяти лицам предъявлено обвинение в нападении на 15-летнего украинца Юрия, пяти из них – в покушении на убийство.

Как сообщает Franceinfo, среди задержанных – восемь несовершеннолетних от 15 до 17 лет и один 18-летний, в основном проживающие в городе Ванв. Пять человек были заключены под стражу, еще четверо – под судебный надзор.

По словам прокурора Парижа Реми Хейтца, задержанных подозревают в том, что они "сформировали группу для подготовки насильственных коллективных действий против другой группы людей в ответ на предыдущую драку" 10 января в 15-м округе, что само по себе является предметом отдельного расследования.

22 января в соцсетях появилось видео, как дюжина молодых людей в спортивной одежде и куртках с капюшоном бьют ногами и палками человека на земле.

Пострадавшим оказался украинский подросток, который вместе с двумя товарищами возвращался из колледжа. До сих пор точно не известно, входил ли он в парижскую банду.

Как сообщал OBOZREVATEL, близкие Юрия рассказали, что школьника били "со страшной жестокостью". У него в нескольких местах проломлен череп, сломаны рука и пальцы, ребра, плечевой сустав, а на ноге есть ножевые ранения.

Мальчик перенес уже вторую операцию и продолжает приходить в себя.