Из Мирового конгресса украинцев исключили филиал в Латвии за пропаганду "русского мира"

Из Мирового конгресса украинцев (СКУ) исключили Объединение украинских обществ Латвии (ОУОЛ) по пророссийскую пропаганду и поддержку идей "русского мира".

Соответствующее решение было принято 13 марта, сообщила пресс-служба СКУ. В сообщении отметили, что деятельность упомянутого центра свидетельствует о его антиукраинской позиции. Следовательно, впервые за 50 лет диаспора была вынуждена прибегнуть к радикальным шагам.

Прежде, чем исключить ОУОЛ из рядов СКУ, был осуществлен длительный мониторинг и получены прямые доказательства его непатриотической позиции.

"На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях, участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира", распространение дезинформации о войне на востоке Украины и клеветы против власти Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", убивающей детей, высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства, продвижение идеи о создании "новороссийской республики", – говорится в заявлении.

Кроме того, МКУ возмутило, что их латвийский филиал идеализирует террористов и военных преступников на Донбассе, в частности убитого экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.

В дополнение ОУОЛ активно сотрудничает с российскими пропагандистскими СМИ, поддерживает пророссийские радикальные группы в Латвии, пропагандирует запрещенную советскую символику и историю, а также посещает мероприятия посольства Российской Федерации в Латвии и приглашает дипломатов страны-агрессора на свои собственные.

"Сегодня, когда Украина уже седьмой год противостоит российской агрессии, одной из основных задач СКУ и его сети в более чем 60 странах мира является поддержка украинского народа по защите территориальной целостности Украины. И поэтому СКУ считает недопустимым членство в ней любой организации, которая пропагандирует антиукраинскую политику и сотрудничает с российскими властными структурами", – отметил президент ВКУ Павел Грод.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Латвия запретила въезд на свою территорию российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Причина санкций – прославление им нацизма.

Ведь Соловьев сделал комплимент Адольфу Гитлеру и заявил, что тот смело воевал во время Первой мировой войны.