Латвия запретила въезд российскому пропагандисту Соловьеву

Латвия запретила въезд российскому пропагандисту, ведущему телеканала "Россия 1" Владимиру Соловьеву.

Об этом сообщил глава латвийского министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в Twitter. Решение было принято на основании Закона об иммиграции, уточнил он.

"Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме", – написал Ринкевичс.

Согласно указанному закону, запретить въезд в Латвию могут, если полагают, что "иностранный гражданин создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния".

"Спасибо за хорошую новость! Надеюсь, остальные страны не заставят себя долго ждать", "Может быть благодаря такой реакции научится думать, прежде чем открывать рот. Было бы неплохо, если бы и итальянский коллега принял подобное решение", "Когда так же поступят США, Франция, Великобритания, Испания, Италия и вообще ЕС, тогда да, а пока вы лучшие!" – прокомментировали сообщение пользователи соцсети.

Сам Соловьев в комментарии РБК заявил, что не знает, как это решение повлияет на его жизнь.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Соловьев назвал нацистского лидера Адольфа Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Нашумевшее заявление пропагандист сделал 15 февраля в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Он высказал мнение о том, что осужденный оппозиционер Алексей Навальный якобы не заслуживает уважения, и начал рассуждать о "смелых" людях, среди которых упомянул Гитлера.