Из Авдеевки эвакуировали семью с 5-летним ребенком: они жили возле линии фронта. Видео

В субботу, 4 февраля, правоохранители эвакуировали из прифронтовой Авдеевки семью с пятилетним ребенком. Гражданские жили возле авдеевской промзоны – совсем рядом с линией фронта, где не прекращаются обстрелы.

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Об этом сообщает Покровское районное управление полиции ГУНП в Донецкой области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Там рассказали, что в более спокойное время семья жила в многоэтажке в центральной части Авдеевка.

Однако после 24 февраля прошлого года оставаться там стало невозможно, потому что из-за постоянных обстрелов были повреждены все коммуникации, а в доме не осталось целых окон. Несмотря на это, семья с маленьким ребенком не спешила покидать родной город и переехала в частный дом их знакомых.

Это место нельзя назвать безопасным убежищем, ведь войска РФ ежедневно неизбирательно обстреливают Авдеевку, снаряд может прилететь куда угодно. К счастью, полицейские смогли убедить семью с пятилетней дочкой эвакуироваться.

На бронированной машине их вывезли в Покровск, а оттуда семья отправится в более безопасный регион Украины.

Также из Авдеевки вчера вывезли пожилую женщину, муж которой скончался, а дом был поврежден российскими снарядами. Одинокая 75-летняя пенсионерка пряталась от обстрелов в подвале, сейчас она уже в безопасности.

Как говорят в полиции, несмотря на постоянные удары войск РФ по городу, не все местные жители хотят эвакуироваться. Сейчас в Авдеевке остается около двух тысяч людей, среди которых 52 ребенка. До полномасштабного вторжения РФ там проживало 32 тысячи человек.

Тем, кто отказывается уезжать, правоохранители помогают, доставляя гуманитарную помощь, и призывают их перебираться в более безопасные места.

"В городе не осталось ни одного уцелевшего дома, нет водоснабжения, света, газа, отопления... Сотрудники полиции ежедневно объезжают город, выясняют, какая людям нужна помощь и убеждают граждан эвакуироваться, ведь оставаться в городе, который российская армия цинично уничтожает, крайне опасно", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прифронтовом городе Авдеевка Донецкой области в ночь на 11 января скончалась шестилетняя девочка. Предварительно, причиной смерти ребенка стал сердечный приступ.

Бабушка с дедушкой, с которыми жила Эля, наотрез отказывались выезжать из прифронтового города, поскольку ухаживали за своими старыми родителями.

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